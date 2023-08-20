Homem é assassinado a tiros e suspeitos fogem a pé em Jaguaré

(Homem é morto a tiros perto de casa ) Crédito: (Leitor| A Gazeta)

Um homem, que não teve a identidade revelada pela polícia, foi assassinado a tiros, próximo de casa, na noite deste sábado (19), no bairro Seac, no município de Jaguaré, Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, dois suspeitos que atiraram fugiram a pé. Eles ainda não foram localizados.

A vítima foi socorrida por um primo e levada para um hospital da cidade. No local, ele contou que os suspeitos passaram próximo a casa da vítima e efetuaram os disparos. Apesar da tentativa de socorro, o homem chegou já sem vida ao hospital, de acordo com a PM.

A Polícia Civil foi acionada e disse que o caso segue sob investigação da Delegacia de Jaguaré. Ainda informou que nenhum suspeito foi detido. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de São Mateus para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.