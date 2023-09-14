Homem desaparece após entrar no Rio Cricaré em São Mateus

Um homem desapareceu após entrar no Rio Cricaré, no bairro Cacique, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na tarde da última quarta-feira (13). Ele não teve a identidade divulgada.
Moradores da região contaram à reportagem da TV Gazeta que o homem estava tomando banho no rio junto a um grupo de adolescentes, quando afundou e, desde então, não foi mais visto.
Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para as buscas ao homem na manhã desta quinta-feira (14). Uma equipe foi encaminhada ao local e a ocorrência está em andamento.