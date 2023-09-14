Homem desaparece após entrar no Rio Cricaré em São Mateus

Moradores acompanham as buscas por homem que desapareceu no Rio Cricaré, em São Mateus Crédito: Raphael Verly

Um homem desapareceu após entrar no Rio Cricaré, no bairro Cacique, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na tarde da última quarta-feira (13). Ele não teve a identidade divulgada.

Moradores da região contaram à reportagem da TV Gazeta que o homem estava tomando banho no rio junto a um grupo de adolescentes, quando afundou e, desde então, não foi mais visto.