Homem comete assassinato por ciúmes e é preso no banho em Afonso Cláudio

Um homem de 26 anos foi morto a facadas no meio da rua em Afonso Cláudio, no Sul do Espírito Santo, na madrugada desta quarta-feira (15). À Polícia Militar, o suspeito do crime, que foi detido dentro da casa da mãe enquanto tomava banho, relatou que cometeu o assassinato por ciúmes, após desconfiar que a vítima mantinha um relacionamento amoroso com a sua ex-esposa. Uma câmera de videomonitoramento flagrou o momento do homicídio.

Os policiais foram ao local após receberem a informação de que havia um indivíduo caído em uma calçada do Centro de Afonso Cláudio, próximo a um bar. Após constarem o óbito, a Polícia Civil foi acionada e militares fizeram buscas na região, localizando o suspeito do crime na residência da mãe dele, no bairro São Vicente. Segundo a Polícia Militar, o homem estava no banho no momento em que foi encontrado.

No quintal da casa em que estava o suspeito, policiais encontraram ainda uma camisa e um capacete. O material estava escondido embaixo de algumas lajotas, e, segundo a PM, foi utilizado pelo homem no momento do crime. O suspeito ainda foi levado novamente ao local do crime, onde relatou ter escondido a faca utilizada para perfurar a vítima, mas o objeto não foi localizado. O homem foi detido e encaminhado para a Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante.