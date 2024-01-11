Homem cai de píer e é resgatado pelos Bombeiros em Camburi, Vitória

Um homem caiu nas pedras em um píer na Praia de Camburi, em Vitória, na manhã desta quinta-feira (11), e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação, uma pessoa teria ouvido a vítima pedindo socorro após a queda e, aparentemente, estava com a perna presa entre as pedras.
Após o chamado, uma equipe foi até o local para realizar o resgate do rapaz. Os Bombeiros afirmam que a ocorrência segue em andamento. A reportagem não possui informações sobre o estado de saúde da vítima.