Homem atravessa córrego em busca de socorro após ser baleado em Marilândia

O homem foi socorrido por uma ambulância do Samu Crédito: Leitor | A Gazeta

Um homem, cujas identidade e idade não foram divulgadas, foi alvo de um ataque a tiros na noite de sexta-feira (9), na comunidade São Marcos, zona rural de Marilândia , no Norte do Espírito Santo . A vítima chegou a atravessar um córrego para pedir socorro.

De acordo com a Polícia Militar, ao chegar ao local, os policiais encontraram uma equipe do Samu/192 que já socorria a vítima. Os paramédicos informaram que o homem apresentava uma perfuração por arma de fogo no lado esquerdo do peito, com saída nas costas, e outra na perna. A vítima, que expelia sangue pela boca, não conseguia relatar o ocorrido.

Aos policiais, testemunhas relataram ter ouvido dois tiros próximos à rodovia, seguidos por pedidos de socorro. O homem foi visto correndo, afirmando ter sido baleado, atravessando uma área de vegetação e um córrego até chegar a uma casa pedindo ajuda. Ele foi levado para o Hospital Estadual Silvio Avidos, em Colatina. A Polícia Militar identificou um suspeito, mas apesar das buscas, ele não foi localizado.