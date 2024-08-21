Homem abre porta de carro e atinge motociclista no Noroeste do ES; assista

No registro (acima), é possível observar que o Fiat Uno branco está parado em uma rua sem acostamento. Após alguns segundos, o motorista abre a porta do carro, momento em que um motociclista colide na porta do veículo e cai no chão. Enquanto estava caído, outro carro, um Chevrolet Classic, que vinha no sentido oposto, quase o atropela.