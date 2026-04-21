Governo do ES abre 34 novos leitos oncológicos pelo SUS no Hospital Santa Rita

O Governo do Espírito Santo anunciou, na segunda-feira (20), a abertura de 34 novos leitos destinados ao atendimento oncológico no Hospital Santa Rita de Cássia, em Vitória – referência no atendimento oncológico capixaba. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), a expansão tem como objetivo reduzir o tempo de espera por internações e cirurgias.
De acordo com o governo estadual, o investimento para a ampliação é de aproximadamente R$ 676 mil mensais. Com a nova estrutura, o Hospital Santa Rita passa a ter 78 leitos de clínica médica, 49 leitos cirúrgicos, além de 10 leitos de UTI e cinco salas vermelhas.
Durante a agenda, também foi apresentado um novo equipamento de radioterapia da unidade, um acelerador linear de alta precisão. A tecnologia permite tratamentos mais rápidos e seguros, com maior preservação dos tecidos saudáveis e ajustes em tempo real durante a aplicação.