Fundador da Wine, Rogério Salume vende participação na empresa

Rogério Salume, fundador da Wine Crédito: Reprodução

O sócio fundador do grupo Wine, Rogério Salume, vendeu sua participação societária na companhia ao fundo da Apex Partners e deixou de fazer parte dos negócios. Um comunicado ao mercado foi divulgado na sexta-feira (23).

“A história da Wine só é possível graças ao olhar visionário de Salume que, em 2008, entendeu o potencial brasileiro no consumo de vinhos e decidiu empreender, fundando uma startup que viria a se tornar a maior empresa de vinhos do Brasil”, o texto destaca.