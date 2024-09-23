Funcionária de cafeteria da Praia da Costa usa máquina própria de cartão e é presa

Uma jovem de 22 anos, funcionária de uma cafeteria na Praia da Costa, em Vila Velha , acabou presa tarde do último domingo (22), suspeita de trocar a máquina de cartão do estabelecimento por uma dela própria ao receber pagamentos de clientes. Em boletim de ocorrência da Polícia Militar consta que a suspeita, identificada como Jasmily dos Santos Ferreira, confessou o crime ao ser questionada pelos policiais.

A Polícia Militar disse que foi acionada pelo dono da cafeteria, que explicou que, quando os clientes iam pagar as contas, a funcionária trocava a máquina da loja e recebia os pagamentos na máquina de cartão dela. O proprietário disse que toda a ação da jovem foi flagrado por câmeras de monitoramento interno do estabelecimento.

Os militares conversaram com Jasmily, que confirmou o ocorrido e justificou que estaria cometendo o crime para conseguir comprar um medicamento. Na mochila da jovem foi encontrada uma bucha de haxixe. Ela foi conduzida à Delegacia Regional de Vila Velha.

A Gazeta, a Procurada por, a Polícia Civil disse que a jovem foi autuada em flagrante por furto qualificado e posse de drogas para consumo próprio e encaminhada para o Centro de Triagem de Viana (CTV). Jasmily passou por audiência de custódia nesta segunda-feira (23) e teve a prisão convertida para liberdade provisória.

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