Frio continua? Confira como fica o tempo neste fim de semana no ES

O Espírito Santo deve ter madrugadas frias neste fim de semana, mas as temperaturas máximas, ao longo do dia, devem passar dos 30 °C em todo o Estado. A temperatura mais baixa deve ser registrada na Região Serrana, onde a mínima pode chegar aos 8 °C no sábado (15). Já o calor vai afetar, principalmente, o Noroeste, onde estão previstos 36 °C no domingo (16).
Confira abaixo a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
- Sexta-feira (14): tempo estável com predomínio de sol. Temperatura aumenta em todas as regiões e a umidade relativa do ar fica abaixo dos 30% à tarde, no Extremo Sul do Estado. O vento sopra com moderada intensidade no litoral da Região Sul;
- Sábado (15): sol entre nuvens e chuva esparsa, em alguns momentos do dia, no Norte do Espírito Santo. Não há previsão de chuva nas demais áreas do Estado. O vento sopra com moderada intensidade no litoral da Região Sul;
- Domingo (16): sol entre nuvens e chuva esparsa, em alguns momentos do dia, no Norte do Estado, com tempo estável no restante do Estado. A umidade relativa do ar fica abaixo dos 30%, no período da tarde, em trechos do Extremo Sul.