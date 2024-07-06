Fornecimento de gás é retomado após acidente com tubulação na Enseada do Suá

Vazamento de gás na rua Clóvis Machado, em Vitória. Crédito: Caio Vasconcelos

"A ES Gás informa que o reparo em nossa tubulação no bairro Enseada do Suá já foi realizado e o fornecimento de gás foi reestabelecido. A empresa destaca ainda que a normalização do abastecimento dos clientes afetados transcorreu de forma segura, obedecendo todos os protocolos e procedimentos de segurança."

O acidente aconteceu na Rua Professor Almeida Cousin, rua de acesso à Terceira Ponte , e assustou os moradores com o som alto e o forte cheiro de gás. Um funcionário da Cesan, que estava trabalhando na obra, inalou gás e precisou ser socorrido pelo resgate do Corpo de Bombeiros.

A Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan) confirmou que o técnico precisou ser socorrido, mas afirma que ele passa bem e já está em casa.

O acidente

Uma tubulação de gás foi perfurada na manhã deste sábado (6), durante uma obra de implantação de um sistema de esgoto de um prédio na Enseada do Suá, em Vitória. O corpo de bombeiros foi acionado por volta das 10h e identificou que uma equipe da Cesan realizava uma escavação quando rompeu um gasoduto de distribuição da ES Gás.