Fornecimento de gás é retomado após acidente com tubulação na Enseada do Suá

O fornecimento de gás encanado no bairro Enseada do Suá, em Vitória, foi totalmente reestabelecido após uma tubulação ter sido perfurada durante uma obra realizada pela Cesan de instalação de uma rede de esgotos de um prédio, na manhã deste sábado (6). Em nota, a ES Gás afirmou que os reparos foram realizados e o serviço está sendo entregue normalmente.
"A ES Gás informa que o reparo em nossa tubulação no bairro Enseada do Suá já foi realizado e o fornecimento de gás foi reestabelecido. A empresa destaca ainda que a normalização do abastecimento dos clientes afetados transcorreu de forma segura, obedecendo todos os protocolos e procedimentos de segurança."
O acidente aconteceu na Rua Professor Almeida Cousin, rua de acesso à Terceira Ponte, e assustou os moradores com o som alto e o forte cheiro de gás. Um funcionário da Cesan, que estava trabalhando na obra, inalou gás e precisou ser socorrido pelo resgate do Corpo de Bombeiros.
A Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan) confirmou que o técnico precisou ser socorrido, mas afirma que ele passa bem e já está em casa.
O acidente
Uma tubulação de gás foi perfurada na manhã deste sábado (6), durante uma obra de implantação de um sistema de esgoto de um prédio na Enseada do Suá, em Vitória. O corpo de bombeiros foi acionado por volta das 10h e identificou que uma equipe da Cesan realizava uma escavação quando rompeu um gasoduto de distribuição da ES Gás.
Por conta do acidente, a Rua Professor Almeida Cousin precisou ser interditada, mas o trânsito já foi liberado. Moradores de edifícios próximos ao local relataram que se assustaram com o barulho e o forte cheiro de gás.