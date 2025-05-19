Foragido se entrega em presídio, é 'rejeitado' e orientado a buscar delegacia no ES

Foragido desde agosto de 2024, um homem, identificado como Robson Cecílio da Silva, tentou se entregar na Casa de Custódia de Vila Velha, mas acabou "rejeitado" e orientado a procurar uma delegacia. O caso aconteceu na tarde do último sábado (17).

Segundo a Secretaria de Estado da Justiça ( Sejus ), ele deu entrada no Centro de Triagem de Viana no domingo (18), após se apresentar na Delegacia Regional de Vila Velha.

A secretaria informou que Robson foi considerado fugitivo após não retornar a Casa de Custódia ao término da saída temporária. Ele tem registros de entradas e saídas do sistema prisional a partir de maio de 2014, por crimes de homicídio e tráfico de drogas.