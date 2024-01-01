Fogos de artifício falham na virada do ano em Santo Antônio

Na praia de Camburi, público curtiu a exibição sem problemas Crédito: PMV/Divulgação

A programação da Prefeitura de Vitória para o réveillon na região de Santo Antônio não se cumpriu: a deflagração dos fogos de artifício, que teria uma apresentação de 8 minutos, falhou. Moradores, inconformados com a situação, foram para as redes sociais se queixar e alguns até ironizaram perguntando se a balsa, na qual foram colocados os fogos, havia naufragado.

A Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória, em nota, disse que houve um problema técnico para a deflagração dos fogos em Santo Antônio.

"Uma vistoria já está programada para apurar o que ocorreu. A companhia ressalta que o contrato prevê penalização à empresa após a perícia, caso seja comprovada sua responsabilidade. O contrato prevê, ainda, o não pagamento de fogos não deflagrados."

Apesar do problema com os fogos de artifício, as apresentações de Samba Crioulo e Luís Lemos, no palco montado para o réveillon, foram realizadas conforme programado, segundo informou a companhia.