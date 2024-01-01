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Virada de ano frustrada

Queima de fogos atrasa em 1 hora e é até cancelada em praias do Sul do ES

Em Itaoca, balneário de Itapemirim, show pirotécnico nem chegou a acontecer; prefeituras lamentaram o caso
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

01 jan 2024 às 12:47

Publicado em 01 de Janeiro de 2024 às 12:47

Queima de fogos em Itaoca não aconteceu
Queima de fogos em Itaoca não aconteceu Crédito: Leitor| A Gazeta
Milhares de pessoas ficaram frustradas na virada do ano em Marataízes e em Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo, com a queima de fogos, que acabou atrasando na contagem regressiva. Em Itaoca, balneário de Itapemirim, o show pirotécnico nem chegou a acontecer.
Na Praia Central, em Marataízes, imagens foram feitas por pessoas que aguardaram ansiosas a virada do ano para prestigiar o show de fogos de artifício na beira da orla. Por lá, a queima de fogos aconteceu depois, por volta da 1h, segundo internautas e muitas pessoas foram embora. Já em Itapemirim, houve atraso na Vila, e, em Itaoca, nem chegou a acontecer.
Queima de fogos atrasou em uma hora no centro de Marataízes
Queima de fogos atrasou em uma hora no centro de Marataízes Crédito: Leitor| A Gazeta
Procuradas pela reportagem de A Gazeta, as prefeituras dos balneários lamentaram o ocorrido. Por meio de nota, a Prefeitura de Itapemirim pediu desculpas aos munícipes e visitantes. Na cidade, a queima de fogos foi contratada para três locais — Itaipava, Itaoca e Vila do Itapemirim.
“Destacamos que os fogos e toda estrutura necessária foram instalados pela empresa nestes 3 locais para que tudo fluísse normalmente. Pouco antes da meia-noite, o próprio responsável por essa empresa reafirmou que tudo estava pronto e que os fogos seriam acionados automaticamente, conforme horário de Brasília, por meio de apontamento via satélite. No entanto, para frustração de todos, houve atraso na Vila, e a não execução em Itaoca. Após esse lamentável “incidente”, o representante da empresa contratada alegou que houve uma interferência provocando a perda do sinal e na comunicação do sistema de acionamento por satélite. O caso está sendo apurado”, informou a prefeitura.
Já a Prefeitura de Marataízes, através da Secretaria Municipal de Turismo, afirmou que a empresa contratada foi notificada sobre as falhas ocorridas na execução dos serviços contratados para a virada de ano e aguarda uma resposta formal e técnica para os devidos esclarecimentos sobre os acontecimentos.

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