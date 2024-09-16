Fogo destrói vegetação equivalente a 400 campos de futebol em Irupi

Um incêndio de grande proporção atinge uma área de vegetação em Irupi , na Região do Caparaó do Espírito Santo, nesta terça-feira (17). Segundo a Defesa Civil Municipal, as chamas teriam começado no dia 10 deste mês. E, na segunda-feira (16), uma aeronave do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) esteve no município para dar apoio ao Corpo de Bombeiros na ocorrência.

A coordenadora da Defesa Civil de Irupi, Edna Mara Duque Maffort, disse que o incêndio atinge grande área na zona rural da cidade em Córrego Palmital, Córrego Boa Esperança e Trevo Boas Novas, e se expande para áreas de Ibatiba e Iúna, cidades vizinhas.

As chamas, segundo ela, já queimaram cerca de 400 hectares de mata – o equivalente a 400 campos de futebol. "O fogo aqui não foi controlado. Estamos com equipes de bombeiros que irão ficar aqui por sete dias. Hoje está nublado e a expectativa é de que chova", disse a coordenadora da Defesa Civil de Irupi.

Incêndio em Irupi Crédito: Defesa Civil de Irupi