Incêndio destrói clínica de estética em Pancas e prejuízo chega a R$ 50 mil

Um incêndio destruiu completamente uma clínica de estética na madrugada desta segunda-feira (20), no bairro Vila Nova, em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou ao local, as chamas já haviam sido controladas por moradores, sendo realizado apenas o trabalho de rescaldo.
Em conversa com a produção da TV Gazeta, o proprietário informou que a clínica funcionava no endereço há cerca de um ano e que o prejuízo estimado é de R$ 50 mil. Segundo ele, há suspeita de incêndio criminoso, já que um homem suspeito teria sido visto nas imediações do estabelecimento.
O dono informou ainda que registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil e que imagens de câmeras de videomonitoramento da região devem ajudar na apuração do caso.