Fogo atinge o Monumento Serra das Torres pelo 3° dia no Sul do ES

Atuam no combate às chamas equipes do Corpo de Bombeiros, do Iema ( Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos), do Notaer (Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar) e da Prefeitura de Mimoso do Sul.

O helicóptero do Notaer é utilizado para dispersar água nos pontos de difícil acesso e levar alimentos aos bombeiros que atuam no combate ao fogo, que começou na terça-feira (24). A Defesa Civil de Mimoso e moradores auxiliam com carros-pipa e fazem aceiros — criação de faixas de terra livres de vegetação para prevenir a propagação do incêndio.