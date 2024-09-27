Fogo atinge o Monumento Serra das Torres pelo 3° dia no Sul do ES

Um grande incêndio continua avançando pelo Monumento Estadual de Serra das Torres, no Sul do Espírito Santo, pelo terceiro dia consecutivo. O conhecido como "Monast" fica localizado entre as cidades de Atílio Vivácqua, Muqui e Mimoso do Sul — estando nos dois últimos municípios a área atingida pelas chamas. Ele é a maior Unidade de Conservação da categoria "Proteção Integral" criada pelo Estado.
Atuam no combate às chamas equipes do Corpo de Bombeiros, do Iema ( Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos), do Notaer (Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar) e da Prefeitura de Mimoso do Sul.
O helicóptero do Notaer é utilizado para dispersar água nos pontos de difícil acesso e levar alimentos aos bombeiros que atuam no combate ao fogo, que começou na terça-feira (24). A Defesa Civil de Mimoso e moradores auxiliam com carros-pipa e fazem aceiros — criação de faixas de terra livres de vegetação para prevenir a propagação do incêndio.