Fisiculturista morre após bater carro na traseira de Transcol na Serra

Acidente deixou uma pessoa morta perto do Terminal de Laranjeiras, na Serra Crédito: Leitor | A Gazeta

Após bater na traseira de um ônibus do Sistema Transcol, o mecânico e fisiculturista Ricardo Gomes, de 34 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada deste sábado (24), perto do Terminal de Laranjeiras, na Serra . Imagens feitas por populares mostram que o veículo que ele dirigia, um Fiat Punto, ficou com a frente bastante destruída devido ao acidente.

Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, outras duas pessoas estavam no carro e acabaram se ferindo. O Corpo de Bombeiros foi chamado para tirar as vítimas, que ficaram presas às ferragens. Elas foram socorridas e levadas para o Hospital Jayme Santos Neves, também no município. O estado de saúde delas não foi informado.

Ricardo Gomes, de 34 anos, morto em acidente na Serra Crédito: Reprodução | Instagram

Já no ônibus, apesar da gravidade, ninguém ficou ferido. O motorista do coletivo fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de bebida alcoòlica. Ele foi ouvido na Delegacia Regional da Serra e, posteriormente, liberado.

"Segundo a empresa responsável pelo coletivo, o ônibus estava no semáforo, começando a se deslocar para a garagem, para recolhimento, no bairro Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, quando o carro de passeio colidiu na traseira do coletivo. O velocímetro do automóvel marcava 180 km/hora", informou a GVBus, por meio de nota.

Ainda de acordo com a empresa, ninguém se feriu dentro do ônibus. "O motorista do carro morreu no local e outras duas pessoas, que também estavam no automóvel, foram socorridas pelo SAMU."

A Polícia Militar, por sua vez, informou que, ao chegar ao local, na madrugada deste sábado, "duas ambulâncias do Samu e uma do Corpo de Bombeiros estavam prestando socorro às vítimas que estavam presas às ferragens. Os socorristas do Samu atestaram o óbito do condutor do carro e verificaram que os dois passageiros do veículo ficaram feridos. Eles foram socorridos ao Hospital Jayme dos Santos Neves."

O motorista do coletivo realizou o teste do etilômetro que deu negativo. Ele foi encaminhado para a 3ª Delegacia Regional.

A perícia da Polícia Científica (PCIES) também foi acionada. Segundo a corporação, o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.