Polícia apreende armas, drogas e munições em Linhares e Jaguaré

Material apreendido no bairro Interlagos, em Linhares Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Um patrulhamento da Polícia Militar resultou em apreensões de armas, drogas e munições nas cidades de Linhares e Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (23). As equipes realizaram as abordagens nos dois municípios e encontraram cocaína, maconha e crack, arma de fabricação caseira, além de dinheiro em espécie. Em Linhares, três adolescentes foram detidos, sendo um de 13 anos.

Em Linhares, segundo a PM, a equipe de patrulhamento recebeu informações de que uma casa servia como ponto de base, no bairro Interlagos, para armazenar drogas e armas, e que um dos suspeitos seria o responsável por controlar a distribuição de entorpecente no local. Os jovens saíram da residência de bicicleta, mas foram alcançados pelos militares. Durante a revista, nada de ilícito foi encontrado com eles.

Entretanto, na casa, um dos militares sentiu um forte cheiro de drogas vindo de dentro de um dos cômodos. De acordo com a PM, entre os materiais apreendidos, estão pedras de crack, tabletes de maconha, uma submetralhadora caseira, dois carregadores de submetralhadora, balanças de precisão, munições, celulares, bicicletas e uma touca balaclava. Os indivíduos foram conduzidos até a 16ª Delegacia Regional de Linhares.

Em Jaguaré, no bairro Novo Tempo, os militares avistaram três indivíduos sentados em um banco próximo a uma área de mata. Segundo a PM, os policiais deram voz para abordagem e os suspeitos não obedeceram e começaram a correr em direção a uma região de mata. Um dos suspeitos, segundo a PM, possuía uma submetralhadora e efetuou disparos contra a equipe, que revidou.