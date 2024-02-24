Mulher se desequilibra, cai de moto e morre atropelada por caminhão em Cariacica

Uma mulher de 30 anos, identificada como Lucileide Santos Nogueira Pereira, morreu após um acidente na manhã deste sábado (24), na Rodovia Leste Oeste, na altura de Santa Bárbara, em Cariacica . Testemunhas relataram à polícia que a vítima teria se desequilibrado e caído da moto que conduzia. Um caminhão que seguia atrás não conseguiu parar e, assim, acabou atropelando a motociclista.

Lucileide Santos Nogueira Pereira, de 30 anos, morta em acidente em Cariacica Crédito: Reprodução

O repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, esteve no local, e apurou que Lucileide caiu da faixa esquerda para a direita, onde o caminhão estava. Um sargento do Corpo de Bombeiros que passava no momento ainda tentou reanimar a mulher, sem sucesso.

Segundo a polícia, o motorista do caminhão prestou socorro e o teste do bafômetro para o consumo de bebida alcóolica deu negativo. Muito abalado, ele não quis conversar com a reportagem. O homem foi levado para Delegacia Regional de Cariacica para prestar depoimento.