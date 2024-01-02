Estradas no Sul do ES ainda registram lentidão após fim do feriadão

Assim como na segunda-feira (1°), o trânsito nas rodovias que cortam o Sul do Espírito seguem registrando fluxo intenso nesta terça-feira (2) na volta para casa de quem viajou durante o feriadão. Durante a manhã o trânsito seguia com lentidão na BR 101. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), há retenção em trechos da BR 262 também.
Pela manhã, havia trânsito de Iriri, em Anchieta, até o trevo de Piúma. O fluxo de veículos também era intenso depois da balança em Rio Novo do Sul, sentido Cachoeiro de Itapemirim. Havia retenção também no Contorno de Iconha, pela BR 101.
A PRF informou que todo o trecho da BR 262, de Viana sentido Minas Gerais também estava com trânsito intenso e pontos de maior lentidão, como em Venda Nova do Imigrante.