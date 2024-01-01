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Trânsito

Volta do feriado de Ano-Novo com lentidão, chuva e acidentes no ES

Rodovias que ligam municípios do litoral Sul à BR 101 registram fluxo intenso desde o início da tarde desta segunda-feira (1)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

01 jan 2024 às 19:01

Publicado em 01 de Janeiro de 2024 às 19:01

A volta para casa de quem foi curtir a virada do ano nas cidades do Litoral Sul do Espírito Santo ocorre com lentidão nas rodovias. Internautas registraram muito trânsito em trechos da BR 101 e também nas rodovias estaduais, como a ES 490, que liga Cachoeiro de Itapemirim a Marataízes. Além do fluxo maior, a chuva contribui para a menor fluidez nesta segunda-feira (1).
Os registros foram feitos na BR 101, no Contorno de Iconha, sentido Grande Vitória. Na ES 490, motoristas divulgaram que o trânsito está parado desde a localidade de Córrego do Ouro, interior de Itapemirim. O tráfego também é intenso de Piúma, sentido a rodovia federal.

Acidentes

A data também foi marcada por acidentes. Na ES 166, no começo da serra de Castelo, sentido Venda Nova do Imigrante, uma carreta tombou. Não há informações se houve feridos.
Já em Domingos Martins, um motorista perdeu o controle do veículo e caiu em uma valeta às margens da rodovia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista sofreu ferimentos leves e foi levada para hospital da cidade. A PRF informou que o fluxo é intenso na BR 101 e BR 262. 
Procurada pela reportagem, a concessionaria que administra a BR 101, a Eco 101, disse que registrou um aumento significativo de fluxo de veículos devido ao feriado prolongado na rodovia. Informou que o trecho conta com equipamentos de fiscalização para garantir a segurança viária e ressaltou que a operação especial de tráfego está em andamento, com reforço de recursos operacionais estrategicamente distribuídos ao longo da BR-101/ES/BA e equipes à disposição 24 horas por dia.
A orientação é que os motoristas respeitem as regras de trânsito e sinalizações ao longo do trecho.

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