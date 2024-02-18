ES tem alerta de chuvas intensas para 17 cidades; confira a lista

A previsão é de que o volume de chuvas varie entre 30 e 60 mm/h ou alcance de 50 e 100 mm/dia. Já os ventos intensos podem atingir de 60 a 100 km/h. Segundo o alerta do Inmet, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.