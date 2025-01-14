ES tem 5 cidades no top 10 das que tiveram mais chuva no Sudeste em 2025

Chuva em Santa Maria de Jetibá chamou atenção e causou transtornos Crédito: Paula Oliveira

Conforme explicado pelo Climatempo, o mês de janeiro é uma época de muita chuva na maior parte do Brasil, mas especialmente nos estados da região Sudeste. Um ingrediente importante na formação da chuva é a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). O levantamento considera o acumulado de chuva em um período de 10 dias, entre 3 e 12 de janeiro de 2025. Os dados foram coletados pelo Instituto Nacional de meteorologia (Inmet) e o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

10 cidades com maior volume de chuva no Sudeste em 2025:

Peruíbe (SP) - 358,3 mm

Ipatinga (MG) - 343,8 mm

Serra (ES) - 333,9 mm

Itariri (SP) - 315,1 mm

Unaí (MG) - 304,8 mm

Santa Maria de Jetibá (ES) - 257,3 mm

Santa Teresa (ES) - 250,6 mm

Alegre (ES) - 235,8 mm

Manhumirim (MG) - 224,8 mm

Paraty (RJ) e Castelo (ES) - 224,0 mm



Além dos municípios citados, o acumulado de chuva em 10 dias superou os 200 mm em Muniz Freire, Ibitirama, Venda Nova do imigrante, Aracruz e Linhares.