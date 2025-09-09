A Gazeta - Agora

ES recebe alerta de ventos costeiros para 23 cidades; veja quais são

Publicado em 09/09/2025 às 10h17

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo, que representa "perigo potencial", prevendo ventos costeiros em 23 cidades do Espírito Santo. O aviso, válido da manhã desta terça-feira (9) até o final do dia, indica que a intensificação dos ventos pode movimentar dunas de areia sobre imóveis localizados na orla. Os municípios que podem ser afetados são:

  1. Alfredo Chaves
  2. Anchieta
  3. Aracruz
  4. Cariacica
  5. Conceição da Barra
  6. Domingos Martins
  7. Fundão
  8. Guarapari
  9. Iconha
  10. Itapemirim
  11. Jaguaré
  12. Linhares
  13. Marataízes
  14. Marechal Floriano
  15. Piúma
  16. Presidente Kennedy
  17. Rio Novo do Sul
  18. Santa Leopoldina
  19. São Mateus
  20. Serra
  21. Viana
  22. Vila Velha
  23. Vitória
