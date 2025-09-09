ES recebe alerta de ventos costeiros para 23 cidades; veja quais são
Publicado em 09/09/2025 às 10h17
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo, que representa "perigo potencial", prevendo ventos costeiros em 23 cidades do Espírito Santo. O aviso, válido da manhã desta terça-feira (9) até o final do dia, indica que a intensificação dos ventos pode movimentar dunas de areia sobre imóveis localizados na orla. Os municípios que podem ser afetados são:
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Aracruz
- Cariacica
- Conceição da Barra
- Domingos Martins
- Fundão
- Guarapari
- Iconha
- Itapemirim
- Jaguaré
- Linhares
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- São Mateus
- Serra
- Viana
- Vila Velha
- Vitória