ES recebe alerta de ventos costeiros para 23 cidades; veja quais são

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo, que representa "perigo potencial", prevendo ventos costeiros em 23 cidades do Espírito Santo. O aviso, válido da manhã desta terça-feira (9) até o final do dia, indica que a intensificação dos ventos pode movimentar dunas de areia sobre imóveis localizados na orla. Os municípios que podem ser afetados são: