Dupla em moto atira contra PMs em saída de festa na Serra

Uma mulher de 27 anos foi morta a tiros dentro de casa, na altura do km 34 da ES 381, na altura de Nova Aimorés, em São Mateus , no Norte do Espírito Santo , na noite da última quarta-feira (6). Segundo a Polícia Militar , testemunhas contaram que os disparos partiram de dois homens que estavam em uma moto. Erica da Silva Ferreira foi encontrada já sem sinais de vida, caída na porta da cozinha e com o corpo coberto por um lençol, colocado por parentes.

Conforme informações da PM, Erica sofreu vários disparos na região da cabeça. Não há mais informações sobre a autoria do crime. Conforme a apuração de A Gazeta , as investigações policiais indicam que o caso pode ter relação com a morte de um jovem de 18 anos, que aconteceu no final da manhã daquele mesmo dia, na localidade Nestor Gomes, no km 41.

Os casos estão sendo investigados pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito havia sido preso. A corporação disse que detalhes sobre as investigações não serão divulgados no momento.

A Polícia Civil destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. "O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas”, finalizou a corporação, em nota.