Esgoto e buracos em calçada na Beira-Mar atrapalham pedestres em Vitória

Vazamento de esgoto na calçada da Avenida Beira Mar, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Um vazamento de esgoto tem incomodado pedestres e ciclistas que passam por uma calçada na Avenida Marechal Mascarenhas de Morais — a Beira-Mar — na altura do bairro Bento Ferreira, sentido Praia do Suá, em Vitória. A reportagem de A Gazeta esteve no local informado pelos leitores e flagrou a água esverdeada saindo de um bueiro na calçada compartilhada.

Além do esgoto, quem passa pelo trecho ainda tem que lidar com más condições da via por conta do calçamento irregular e os buracos, causando preocupações de quem passa pelo local por conta dos riscos de acidentes de ciclistas e pedestres.

Procurada por A Gazeta, a Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação de Vitória (Sedec) informou que os proprietários responsáveis pela calçada já foram intimados para regularizarem a situação do local, adequando-as aos padrões exigidos pela Lei da Calçada Cidadã.

A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), por sua vez, comunicou que "uma equipe será enviada ao local para verificar a situação e adotar as medidas cabíveis".