Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bento Ferreira

Esgoto e buracos em calçada na Beira-Mar atrapalham pedestres em Vitória

Vazamento da água escura, esverdeada e com mau cheiro, foi flagrado por A Gazeta em um bueiro na altura do bairro Bento Ferreira, na manhã desta sexta-feira (3)

Publicado em 03 de Maio de 2024 às 12:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mai 2024 às 12:26
Vazamento de esgoto na calçada da Avenida Beira Mar, em Vitória
Vazamento de esgoto na calçada da Avenida Beira Mar, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Um vazamento de esgoto tem incomodado pedestres e ciclistas que passam por uma calçada na Avenida Marechal Mascarenhas de Morais — a Beira-Mar — na altura do bairro Bento Ferreira, sentido Praia do Suá, em Vitória. A reportagem de A Gazeta esteve no local informado pelos leitores e flagrou a água esverdeada saindo de um bueiro na calçada compartilhada.
Além do esgoto, quem passa pelo trecho ainda tem que lidar com más condições da via por conta do calçamento irregular e os buracos, causando preocupações de quem passa pelo local por conta dos riscos de acidentes de ciclistas e pedestres.
Procurada por A Gazeta, a Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação de Vitória (Sedec) informou que os proprietários responsáveis pela calçada já foram intimados para regularizarem a situação do local, adequando-as aos padrões exigidos pela Lei da Calçada Cidadã.
A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), por sua vez, comunicou que "uma equipe será enviada ao local para verificar a situação e adotar as medidas cabíveis".
Esgoto e buracos em calçada na Beira-Mar atrapalham pedestres em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como a bicicleta ajudou mulheres indianas a ler, escrever e ter uma vida melhor
Imagem BBC Brasil
A histórica condenação da Lafarge, a grande empresa do setor de cimento, por fomentar o terrorismo internacional
Imagem de destaque
Quem foi São Jorge, padroeiro do Rio de Janeiro e da Inglaterra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados