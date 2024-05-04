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Morro do Cabral

Jovem volta de Portugal e morre em confronto com a PM em Vitória

A troca de tiros que provocou a morte de Yata Gabriel Neppi Martins ocorreu durante uma operação do BME para combater o tráfico de drogas na região do Morro do Cabral

Publicado em 04 de Maio de 2024 às 12:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2024 às 12:36
Yata Gabriel Neppi Martins morreu em contronto com a Polícia Militar
Yata Gabriel Neppi Martins morreu em contronto com a Polícia Militar Crédito: Roberto Pratti/Reprodução
Um jovem de 20 anos morreu na noite de sexta-feira (3) após um confronto entre policiais e suspeitos no Morro do Cabral, em Vitória.  A troca de tiros que provocou a morte de Yata Gabriel Neppi Martins ocorreu durante uma operação do Batalhão de Missões Especiais (BME) para combater o tráfico de drogas na região. A ação aconteceu na parte alta do morro. Segundo boletim da PM, o rapaz tinha envolvimento com o tráfico na região. 
Segundo a Polícia Militar, durante a operação, os policiais encontraram oito homens armados. Ainda de acordo com informações da PM, foi dada ordem de abordagem, porém não foi obedecida. Parte dos suspeitos fugiram, mas um homem armado ficou e apontou a arma na direção dos militares. A equipe realizou disparo para evitar a iminente agressão. O suspeito correu e foi acompanhado pelos policiais.
"Durante o acompanhamento, a equipe foi alvo de disparos vindos de indivíduos que estavam no alto do morro, com um dos policiais respondendo com tiros para repelir a agressão. Um indivíduo foi alvejado e foi encontrado em um bar próximo. Ele foi socorrido ainda com vida ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), mas evoluiu a óbito", informa a nota da PM.

Jovem voltou e Portugal na última segunda-feira

A repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, esteve no Departamento Médico Legal (DML) e conversou com parentes do jovem morto. Eles disseram que Yata voltou de Portugal na última segunda-feira. Ele passou quase um ano lá a pedido da família. A intenção era afastar o jovem do tráfico de drogas.
Segundo a polícia, o jovem portava dois carregadores e uma pistola. Todo o material apreendido pela PM, sendo uma pistola; três carregadores 9mm; 72 munições calibre 9mm; um porta carregador e um rádio comunicador, foi entregue à Delegacia Regional de Vitória.
Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), que investiga ocorrências de confronto com agentes de segurança do Estado.
O corpo do suspeito,  foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A ocorrência junto com o material apreendido foi entregue na Delegacia Regional de Vitória. A arma apreendida será encaminhada para o setor do Departamento de Criminalística - Balística, da Polícia Científica (PCIES), juntamente com as munições e carregadores.

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