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Na Praia do Morro

Mulher rouba carro, perde controle e mata morador de rua em calçada de Guarapari

Vítima estava dormindo quando foi atingida pelo veículo. A mulher chegou a ficar presa às ferragens e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros

Publicado em 04 de Maio de 2024 às 11:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2024 às 11:09
Carro bate em muro na Praia do Morro, em Guarapari
Carro bate em muro na Praia do Morro, em Guarapari Crédito: Reprodução
Um morador de rua morreu após ser atropelado enquanto dormia em uma calçada na Avenida Paris, na Praia do Morro, em Guarapari, na madrugada deste sábado (4). O carro que provocou o acidente, um Fiorino branco, tinha acabado de ser roubado na frente de um comércio e estava sendo conduzido por uma mulher, que colidiu contra um muro, próximo onde o morador de rua estava dormindo.
A repórter Any Cometti, da TV Gazeta, esteve no local e conseguiu imagens de uma câmera de segurança (veja abaixo) que mostram o momento em que um casal rouba o carro, mas só a mulher entra no veículo. Ela chega a bater em um andaime antes de colidir contra o muro. O homem acompanhava a mulher do lado de fora do carro e depois teria deixado o local, segundo informações obtidas pela reportagem da TV Gazeta. Posteriormente, conforme a PM, ele se apresentou a policiais que foram atender a ocorrência. 
A mulher chegou a ficar presa às ferragens e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, sendo levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. 
Segundo a Polícia Militar, o veículo estava colidido na mureta lateral de um estabelecimento e a vítima estava embaixo do automóvel. Um homem se apresentou à guarnição e disse que estava com a condutora, de 19 anos, momentos antes do acidente e, segundo ele, os dois estavam em um bar quando a mulher decidiu entrar em um veículo que estava próximo ao local, quebrou o vidro, encontrou a chave e deu partida. Ele alegou que tentou impedi-la, mas não conseguiu.
Ainda de acordo com a PM, a vítima era uma pessoa em situação de rua que estava deitada na calçada no momento do atropelamento. Posteriormente, o proprietário do veículo se apresentou e informou que conhecidos avistaram seu veículo colidido, momento em que descobriu que seu carro havia sido furtado. O dono do automóvel foi orientado a gerar o boletim registrando o furto. A condutora do veículo foi socorrida ao HEUE. Por conta da condição de saúde, não foi possível realizar o teste do etilômetro (bafômetro).
Já a Polícia Científica (PCIES) informa que a perícia foi acionada na madrugada deste sábado (04), por volta de 05h40, para uma ocorrência de atropelamento com vítima fatal, na Avenida Paris, na altura do bairro Praia do Morro, em Guarapari. O corpo da vítima, um homem em situação de rua, foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A Polícia Civil (PCES) informa que o caso seguirá sob investigação Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Guarapari.

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