Com sol no fim de semana, veja as praias de Vitória próprias para banho

"Sextou" com previsão de sol e até onda de calor na Grande Vitória durante o fim de semana. Com isso, muita gente já começa a pensar no que fazer nos dias de folga. Se seu plano é pegar uma praia, é bom ficar de olho na qualidade das águas, a chamada balneabilidade. Na Capital, até o próximo dia 9, são 10 pontos impróprios para banho e interditados. Veja quais são:
IMPRÓPRIOS PARA BANHO
- Praia de Camburi / Mata da Praia - Av. Dante Michelini, esquina com a Av. Nicolau Von Schilgen
- Praia de Camburi / Jardim da Penha - Av. Dante Michelini, e squina com a R. Eugenílio Ramos
- Praia de Camburi / Jardim da Penha - Av. Dante Michelini, a 150 metros antes do 1° píer
- Praia de Santa Helena / Enseada do Suá - 100 metros após a ponte da Ilha do Frade
- Praia do Suá / Enseada do Suá - Praia do Suá, ao lado da Capitania dos Portos
- Praia do Meio / Enseada do Suá - Praia do Meio, embaixo da Terceira Ponte
INTERDITADOS
- Praia de Camburi / Jardim da Penha - Canal de Camburi, a 50 metros após o 1° píer
- Praia de Santo Antônio / Santo Antônio - perto da Academia Popular
- Praia do Canal de Camburi / Santa Luíza - perto da Ponte da Passagem, em Jardim da Penha
- Praia de Jesus de Nazareth / Jesus de Nazareth - Jesus de Nazareth
PRÓPRIOS PARA BANHO
- Praia de Camburi / Jardim Camburi - próximo ao Viaduto Araceli Cabrera Crespo
- Praia de Camburi / Jardim Camburi - Av. Dante Michelini, esquina com a Rua Silvino Grecco
- Praia de Camburi / Aeroporto - Av. Dante Michelini, 100 metros à direita do 3º Píer em Jardim Camburi
- Praia de Camburi / Aeroporto - Av. Dante Michelini, a 150 metros antes do 2º píer
- Praia de Camburi / Mata da Praia - Av. Dante Michelini, esquina com a Av. Adalberto Simão Nader
- Praia de Camburi / Jardim da Penha - Av. Dante Michelini, esquina com a R. Comissário Octávio Queiroz
- Praia do Canto / Praia do Canto - a 80 metros após o Iate Clube
- Praia do Canto / Praia do Canto - 80 metros antes da ponte da Ilha do Frade
- Praia de Santa Helena / Praia do Canto - Praça dos Desejos, em frente à Escola de Velas
- Praia de Santa Helena / Enseada do Suá - 200 metros antes das barracas da Curva da Jurema
- Praia da Curva da Jurema / Enseada do Suá - Praia de Santa Helena, em frente as barracas da Curva da Jurema
- Praia da Direita / Ilha do Frade - Praia da Direita
- Praia das Castanheiras / Ilha do Frade - Praia das Castanheiras
- Praia da Ilha do Frade / Ilha do Frade - Av. Des. Alfredo Cabral, em frente ao n° 1255
- Praia do Nenel / Ilha do Boi - Praia do Nenel
- Praia Grande / Ilha do Boi - Praia Grande
Segundo a Prefeitura de Vitória, a classificação da balneabilidade é a indicação da qualidade das águas destinadas à recreação de contato direto e prolongado, como natação, mergulho e lazer. É realizada, em regime de rotina semanal, por meio da coleta de amostras de águas nos referidos pontos e análise laboratorial para a avaliação do indicador 'coliformes termotolerantes'.
Previsão do tempo
O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) informou que, no sábado (4), o tempo segue estável em todo o Espírito Santo. O sol predomina e não há previsão de chuva no Estado. As temperaturas aumentam em todas as regiões. Na Grande Vitória, a mínima é de 22 °C e máxima de 32 °C.
O sol também predomina no domingo, com temperaturas elevadas em todas as regiões. Apenas no trecho nordeste do Estado pode haver sol entre poucas nuvens e chuva fraca, entre a madrugada e o início da manhã. Na Grande Vitória, a mínima é de 22 °C e máxima de 30 °C.
Onda de calor
Na última quinta-feira (2), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) inseriu o Espírito Santo no alerta de perigo potencial para onda de calor. O aviso vale para 52 cidades das regiões Sul, Serrana e Grande Vitória até as 23h59 de sábado (4). A previsão é que a temperatura fique 5 °C acima da média nessas localidades.
Nas últimas semanas, os capixabas também enfrentaram calorão, mas as altas temperaturas no Estado ainda não haviam sido classificado com onda de calor, pois oscilaram entre 3 °C e 5 °C acima da média. Para ser classificada como onda de calor, as temperaturas precisam ficar 5 °C acima da média. Clique aqui para ver quais cidades receberam o alerta.