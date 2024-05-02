Homem é encontrado morto no meio-fio de rua em Cariacica

Homem encontrado morto em meio-fio em Cariacica Crédito: Fabrício Christ

Um homem de 47 anos foi encontrado sem vida em uma rua no bairro Santa Bárbara, em Cariacica, na manhã desta quinta-feira (2). A vítima, que não teve identidade informada, estava caída próximo ao meio-fio e não possuía sinais de violência aparentes, segundo a Polícia Científica.

Segundo a Polícia Militar, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já estava no local onde o homem foi encontrado quando os policiais chegaram e constataram o óbito. A perícia da Polícia Científica foi acionada. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.