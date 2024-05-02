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Bairro Santa Bárbara

Homem é encontrado morto no meio-fio de rua em Cariacica

Homem de 47 anos foi encontrado sem vida e sem sinais aparentes de violência em uma rua na manhã desta quinta-feira (2)

Publicado em 02 de Maio de 2024 às 12:59

Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

02 mai 2024 às 12:59
Departamento Médico Legal (DML), em Vitória
Homem encontrado morto em meio-fio em Cariacica Crédito: Fabrício Christ
Um homem de 47 anos foi encontrado sem vida em uma rua no bairro Santa Bárbara, em Cariacica, na manhã desta quinta-feira (2). A vítima, que não teve identidade informada, estava caída próximo ao meio-fio e não possuía sinais de violência aparentes, segundo a Polícia Científica.
Segundo a Polícia Militar, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já estava no local onde o homem foi encontrado quando os policiais chegaram e constataram o óbito. A perícia da Polícia Científica foi acionada. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Por nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver e a ocorrência foi encaminhada para ao Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), que aguarda o resultado dos exames para definir se haverá instauração de inquérito, caso seja constatada morte violenta.

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