Homem é encontrado morto no meio-fio de rua em Cariacica

Um homem de 47 anos foi encontrado sem vida em uma rua no bairro Santa Bárbara, em Cariacica, na manhã desta quinta-feira (2). A vítima, que não teve identidade informada, estava caída próximo ao meio-fio e não possuía sinais de violência aparentes, segundo a Polícia Científica.
Segundo a Polícia Militar, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já estava no local onde o homem foi encontrado quando os policiais chegaram e constataram o óbito. A perícia da Polícia Científica foi acionada. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Por nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver e a ocorrência foi encaminhada para ao Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), que aguarda o resultado dos exames para definir se haverá instauração de inquérito, caso seja constatada morte violenta.