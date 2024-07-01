Dupla é detida com 12 kg de maconha dentro de casa em Cachoeiro

A PM disse que recebeu informação de que em uma casa do bairro estaria acontecendo preparo e armazenamento de drogas. Um cerco policial foi montado e, da janela, os militares viram a droga em cima de uma cama. Ao verem os policiais, os homens tentaram fugir, mas acabaram detidos e encaminhados à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.