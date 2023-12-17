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PRF

Dois veículos clonados são apreendidos em duas horas na BR 101

Publicado em

17 dez 2023 às 12:52
Suspeitos foram apreendidos e levados à delegacia.
Veículos clonados apreendidos pela PRF Crédito: PRF
Em um intervalo de duas horas, a Polícia Rodoviária Federal recuperou dois veículos clonados em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. As apreensões  ocorreram na última quinta-feira (14).
O primeiro caso foi registrado na BR 101, no km 414, quando foi identificado pelos agentes uma caminhonete  Fiat/Toro prata com as placas adulteradas. O veículo havia sido roubado recentemente no Rio de Janeiro. A segunda apreensão ocorreu no km 402 quando foi encontrado um Chevrolet/Spin branco roubado há um ano.
Nos dois casos, os motoristas foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Itapemirim. Mais detalhes sobre as ocorrências não foram divulgados.
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Erika Carvalho

Repórter / [email protected]
Erika Carvalho
Sul capixaba

Trabalhador morre após retroescavadeira tombar em Cachoeiro

Publicado em 28/07/2026 às 16:45

Um trabalhador morreu após a retroescavadeira que conduzia tombar de um barranco no bairro Arariguaba, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (28). Segundo a Polícia Militar, Leandro Santos Souza, de 43 anos, realizava um serviço de extração de areia quando a máquina apresentou um problema mecânico.


Desgovernada, a retroescavadeira atravessou a Avenida Newton Braga e entrou na propriedade do pai da vítima. Ao passar por um barranco, o veículo tombou. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionado, mas Leandro não resistiu aos ferimentos e morreu no local.


De acordo com a Polícia Civil, a perícia da Polícia Científica foi acionada e o corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. As circunstâncias do acidente serão investigadas.

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Justiça

Júri de acusado de matar ex-cunhada é adiado em Cachoeiro

Publicado em 28/07/2026 às 16:19
Rogélio Ferreira é suspeito de matar a ex-cunhada Sandra Helena Moreira em Cachoeiro
Rogélio Ferreira é suspeito de matar a ex-cunhada Sandra Helena Moreira em Cachoeiro Arquivo A Gazeta
O júri popular de um homem acusado de matar a ex-cunhada a tiros no distrito de Conduru, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foi adiado nesta terça-feira (28). Rogélio Ferreira, de 56 anos, seria julgado pelo assassinato da diarista Sandra Helena Moreira, de 47 anos, ocorrido em 12 de maio de 2019.

Segundo o Ministério Público do Estado, antes do início da sessão, a defesa alegou que não teve acesso às mídias com os depoimentos das testemunhas. Para garantir que os advogados tivessem acesso a todo o material do processo, o julgamento foi adiado.

O novo júri está marcado 8 de outubro, às 9h, conforme informado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Rogélio. O espaço permanece em aberto para manifestação.

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Estradas

Morre terceira vítima de acidente na BR 259 em Colatina

Publicado em 28/07/2026 às 15:40
Geanderson Godoi está entubado no Hospital Sílvio Avidos.
Geanderson Godoi estava internado desde 16 de julho. Redes sociais | Leitor A Gazeta

Morreu nesta terça-feira (28) o advogado Geanderson Godoi, de 41 anos, vítima de um acidente na BR 259, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. A morte foi confirmada pela esposa dele, Nadja Angra.


O acidente aconteceu no dia 16 de julho, na região de Itapina, e envolveu um carro e um caminhão. O advogado José Peres de Araújo e a esposa dele morreram no local. Geanderson, que também estava no veículo, foi resgatado e encaminhado ao Hospital Estadual Silvio Avidos. Os três viajavam para uma audiência em Minas Gerais. 


A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ainda não informou a dinâmica do acidente nem o encaminhamento dado ao motorista do caminhão. A reportagem voltou a procurar a corporação e aguarda resposta.

Errata

28/07/2026

A versão anterior desta reportagem informou incorretamente que o advogado Geanderson Godoi tinha 31 anos. Na verdade, ele tinha 41 anos. O texto foi corrigido.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Vila Palestina

Motoboy é assassinado com tiros na cabeça e no peito em Cariacica

Publicado em 28/07/2026 às 11:04
Evandro Luiz Sartori, de 41 anos, foi encontrado morto em Vila Palestina, Cariacica
Evandro Luiz Sartori, de 41 anos, foi encontrado morto em Vila Palestina, Cariacica Leitor A Gazeta

O motoboy Evandro Luiz Sartori, de 41 anos, foi morto a tiros na noite de segunda-feira (27), no bairro Vila Palestina, em Cariacica. A vítima foi atingida por dois disparos, um na cabeça e outro no peito.


Evandro morava no último andar de um prédio. Uma prima da vítima contou à polícia que ouviu disparos e, ao verificar o que havia acontecido, encontrou o motoboy caído na escada.


Vizinhos relataram à reportagem da TV Gazeta que Evandro era usuário de drogas e morava no apartamento havia menos de dois anos. Segundo eles, o motoboy discutia com frequência com familiares que também residiam no prédio e com outros vizinhos.


No último sábado (25), duas ocorrências foram registradas por uma tia de Evandro. Conforme relato feito à Polícia Militar, o motoboy teria ferido alguns dedos da mulher com um objeto cortante e a insultado.


A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.


* Com informações da repórter Viviane Lopes, da TV Gazeta. 

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Crime

Homem morre após ser baleado em ataque de encapuzados em Cachoeiro

Publicado em 28/07/2026 às 10:56

Um homem de 32 anos morreu após ser baleado por quatro suspeitos encapuzados no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Jonathan Gomes dos Santos foi atingido por três tiros na noite de domingo (26), chegou a ser socorrido para a Santa Casa de Misericórdia do município, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã de segunda-feira (27).


Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada para atender à ocorrência e chegou a acompanhar um Chevrolet Corsa azul em que os suspeitos fugiam. No entanto, eles conseguiram escapar.


A vítima foi levada ao hospital por meios próprios. Ainda na noite do crime, Jonathan contou aos policiais que os autores dos disparos estavam encapuzados, mas disse que não conseguiu identificá-los.


Após a confirmação da morte, o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com a Polícia Civil, o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Sul do ES

Motorista morre após carro bater de frente com carreta na BR 101

Publicado em 27/07/2026 às 19:52

Um motorista, de 79 anos, morreu em um acidente envolvendo três veículos na BR 101, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite desta segunda-feira (27). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima dirigia um Fiat Argo que bateu de frente com uma carreta.

Grave acidente envolveu carreta e dois carros na BR 101 em Itapemirim
Grave acidente envolveu carreta e dois carros na BR 101 em Itapemirim Montagem | Divulgação/Bombeiros

Um Chery Tiggo também foi atingido no acidente, mas a dinâmica do envolvimento do veículo ainda está sendo apurada. A carreta era utilizada para o transporte de produtos perigosos, mas os tanques estavam vazios no momento da colisão e continham apenas resíduos da carga.


De acordo com o Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba, para atendimento foram acionados os recursos da concessionária como veículo de inspeção, guincho e ambulância. Corpo de Bombeiros e perícia também foram acionados.O trânsito no local funcionou em sistema de Pare e Siga.


A Polícia Científica informou que o corpo dom homem de 79 anos foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim. A ocorrência ficou a cargo da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Julgamento

Acusado de matar ex-cunhada a tiros vai a júri popular em Cachoeiro

Publicado em 27/07/2026 às 18:58

Atualização

28/07/2026

A Justiça divulgou nesta terça-feira (28) que o júri popular do réu foi adiado para outubro. Veja aqui mais detalhes

Rogélio Ferreira é suspeito de matar a ex-cunhada Sandra Helena Moreira em Cachoeiro
Rogélio Ferreira é suspeito de matar a ex-cunhada Sandra Helena Moreira em Cachoeiro Arquivo A Gazeta

Um homem acusado de matar a ex-cunhada a tiros vai a júri popular em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, nesta terça-feira (28). Rogélio Ferreira, de 56 anos, responde pela morte da diarista Sandra Helena Moreira, de 47 anos, assassinada em 12 de maio de 2019, no distrito de Conduru.


Segundo a denúncia do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), o acusado acreditava que Sandra influenciava a irmã, ex-companheira dele, a não reatar o relacionamento. Rogélio responde por feminicídio, com as qualificadoras de motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.


A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Rogélio. O espaço permanece em aberto para manifestação.

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Inusitado

Caixão vazio é encontrado em ponto de ônibus em Cachoeiro

Publicado em 27/07/2026 às 16:49

Um caixão vazio foi encontrado abandonado em um ponto de ônibus às margens da Rodovia Fued Nemer (ES 166), no distrito de Conduru, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite de domingo (26). A situação inusitada foi registrada em vídeo (veja acima) e intrigou moradores. 


"Foi algo assustador. O caixão foi retirado do local no início da manhã, mas os moradores ficaram bem assustados, pois temiam ter um corpo lá dentro. Quando abriram, tinha apenas um pó preto", contou Luan Herrera.


A Polícia Militar informou que foi ao local e confirmou que a urna estava vazia. Como não havia corpo no interior, o objeto foi deixado no local para ser recolhido pelos órgãos responsáveis.


Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim disse que não foi acionada para atender à ocorrência.

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Trânsito

Dois motociclistas morrem após acidente na ES 381, em Nova Venécia

Publicado em 27/07/2026 às 13:43
Acidente aconteceu na tarde de domingo (26)
Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia depois que o Serviço de Atendimento de Urgência (Samu) constatou a morte dos condutores Leitor | AG

Dois motociclistas morreram após se envolverem em um acidente na ES 381, na zona rural de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, no domingo (26). Segundo a Polícia Militar, as duas vítimas já estavam sem vida quando a equipe chegou ao local. A dinâmica do acidente e a identidade dos homens não foram divulgadas.


A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia depois que o Serviço de Atendimento de Urgência (Samu) constatou a morte dos condutores. Após os procedimentos no local, os corpos foram encaminhados para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina, onde passarão por necropsia antes de serem liberados aos familiares.


Em nota, a Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Nova Venécia.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Noroeste capixaba

Idoso fica ferido em acidente na ES 080 em São Roque do Canaã

Publicado em 27/07/2026 às 12:58

Um homem de 78 anos ficou ferido após sofrer um acidente na ES 080, na região de Cinco Casinhas, em São Roque do Canaã, no Noroeste do Espírito Santo, no domingo (26). 


Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o carro sai da pista e bate contra uma árvore. Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhado ao Hospital Estadual Silvio Avidos, em Colatina.


Segundo a PM, o teste do bafômetro não foi realizado em razão do estado de saúde da vítima. O veículo foi removido do local por um guincho particular.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana

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