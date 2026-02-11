Dois suspeitos de ligação com o Comando Vermelho são presos em Anchieta

Dois suspeitos de ligação com o CV são presos em Anchieta Crédito: Polícia Militar

Dois jovens, de 19 e 20 anos, suspeitos de ligação com a facção carioca Comando Vermelho (CV) foram presos no bairro Benevente, em Anchieta, Litoral Sul do Espírito Santo, na terça-feira (10). Segundo a Polícia Militar (PM), eles foram flagrados em uma área de mata utilizada para armazenamento de drogas após cerca de 10 horas de monitoramento dos militares. Os nomes deles não foram divulgados.

A PM explicou que o local era acessado pelo quintal de um suspeito, apontado como liderança local. Com apoio de um cão farejador da unidade K9, foram apreendidas diversas drogas, como cocaína, maconha, haxixe e crack, além de balanças de precisão, materiais para embalo dos entorpecentes, celulares e outros objetos relacionados ao tráfico.