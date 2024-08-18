Dois homens são mortos a tiros durante confusão em festa na Serra

Dois homens de 31 anos foram mortos a tiros no bairro Vila Nova de Colares, na Serra, após uma confusão em uma festa que acontecia na região. O caso ocorreu na madrugada deste domingo (18), e as vítimas, identificadas como Fabricio Dias de Souza e Gabriel Domiciano de Moraes, foram atacadas no meio da rua.
Conforme apuração do repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta, testemunhas revelaram que a festa acontecia no final da rua. Uma briga começou, e, em determinado momento, suspeitos chegaram em três carros e dispararam contra as vítimas. Imagens que circularam pelas redes sociais mostram que um dos baleados estava de bicicleta, e caiu no meio da rua.
Testemunhas ainda disseram que os dois mortos seriam do bairro; já os atiradores seriam da região de Feu Rosa. Segundo a Polícia Civil, o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Até o momento da publicação desta matéria, nenhum suspeito havia sido detido.