Dois homens são mortos a tiros durante confusão em festa na Serra

Conforme apuração do repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta, testemunhas revelaram que a festa acontecia no final da rua. Uma briga começou, e, em determinado momento, suspeitos chegaram em três carros e dispararam contra as vítimas. Imagens que circularam pelas redes sociais mostram que um dos baleados estava de bicicleta, e caiu no meio da rua.