Motociclista fica preso embaixo de carreta em acidente em Anchieta

As causas da batida não foram divulgadas ainda pela Polícia Militar. A moto ficou destruída, e o motociclista acabou preso embaixo da carreta. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou os primeiros socorros. Após a retirada do jovem do local pelo Corpo de Bombeiros, ele foi transferido de helicóptero.