Motociclista fica preso embaixo de carreta em acidente em Anchieta

Um jovem de 22 anos, em uma moto, se envolveu em um grave acidente com uma carreta, na manhã deste sábado (17) no bairro Ponta dos Castelhanos, em Anchieta, Litoral Sul do Espírito Santo.
As causas da batida não foram divulgadas ainda pela Polícia Militar. A moto ficou destruída, e o motociclista acabou preso embaixo da carreta. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou os primeiros socorros. Após a retirada do jovem do local pelo Corpo de Bombeiros, ele foi transferido de helicóptero.
Segundo informações do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), a vítima sofreu fraturas nas duas pernas e foi levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência “São Lucas” (HEUE), em Vitória.
A reportagem acionou o Corpo de Bombeiros e Polícia Militar para mais informações, mas não teve retorno.