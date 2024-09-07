Denúncia de som alto termina em confronto em São Mateus

Após a Polícia Militar receber uma denúncia de perturbação de sossego em um estabelecimento comercial, no bairro Vila Nova em São Mateus , Norte do Espírito Santo, um confronto entre PMs e um suspeito foi registrado na madrugada deste sábado (07).Ninguém se feriu e o homem que teria atirado contra os policiais conseguiu fugir.

A Polícia Militar recebeu a denúncia de som alto proveniente da concentração do grande número de pessoas em um estabelecimento, ocasionando perturbação do sossego aos moradores. A rua também estaria fechada atrapalhando o fluxo da via, além da presença de suspeitos armados que também comercializavam drogas.

Quando os policiais chegaram ao local, um grupo de pessoas arremessou garrafas e pedras neles, sendo necessário que os militares fizessem disparos de bala de borracha e bombas de efeito moral para cessar a agressão e dispersar as pessoas que insistiam em arremessar objetos em sua direção.

Durante a ação, foi visualizado pelas equipes um suspeito sacando uma arma, efetuando disparos na direção dos policiais e correndo em seguida e, novamente, atirando contra as equipes. Segundo a Polícia Militar, a injusta agressão foi revidada e o indivíduo fugiu, porém ele não foi localizado.