Criminoso arromba loja e leva celulares e dinheiro em Colatina

Publicado em 24/11/2025 às 16h13
Criminoso arrombou duas portas e agiu de forma direcionada, indicando possível conhecimento prévio do local.

Um estabelecimento comercial foi furtado na noite de domingo (23) no bairro São Miguel em ColatinaNoroeste do Espírito Santo. O gerente do local acionou a Polícia Militar após encontrar a porta arrombada quando chegou para trabalhar na manhã desta segunda-feira.

Imagens de videomonitoramento flagraram o momento em que o criminoso entrou pelos fundos arrombando a porta e indo direto em direção uma gaveta, de onde levou 10 celulares e cerca de R$ 10 mil em dinheiro. Segundo a Polícia Militar, a vítima disse acreditar que o suspeito tinha informações sobre a chegada recente dos aparelhos e sabia exatamente onde eram guardados. As notas fiscais dos equipamentos furtados foram entregues à polícia.

Até o momento ninguém foi detido. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

