Criminoso arromba loja e leva celulares e dinheiro em Colatina

Um estabelecimento comercial foi furtado na noite de domingo (23) no bairro São Miguel em Colatina , Noroeste do Espírito Santo . O gerente do local acionou a Polícia Militar após encontrar a porta arrombada quando chegou para trabalhar na manhã desta segunda-feira.

Imagens de videomonitoramento flagraram o momento em que o criminoso entrou pelos fundos arrombando a porta e indo direto em direção uma gaveta, de onde levou 10 celulares e cerca de R$ 10 mil em dinheiro. Segundo a Polícia Militar, a vítima disse acreditar que o suspeito tinha informações sobre a chegada recente dos aparelhos e sabia exatamente onde eram guardados. As notas fiscais dos equipamentos furtados foram entregues à polícia.