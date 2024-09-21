Corpo é achado na Praia dos Hóspedes, em Barra do Riacho, Aracruz

Um homem de 50 anos foi encontrado morto boiando na Praia dos Hóspedes, em Barra do Riacho, Aracruz, Norte do Espírito Santo, na tarde de sexta-feira (20). Segundo a Polícia Militar, a família informou que a vítima estava desaparecida desde quarta-feira (18). O Corpo de Bombeiros foi acionado para a remoção do homem, que não teve o nome divulgado.