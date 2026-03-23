Corpo de mulher é encontrado com sinais de violência em Guarapari
O corpo de uma mulher, de 46 anos, foi encontrado com sinais de violência, dentro de uma casa no bairro Fátima Cidade Jardim, em Guarapari, no Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (23). Segundo a Polícia Militar, a vítima foi achada já sem vida e com marcas de golpes de arma branca. Ela não teve o nome informado.
A Polícia Civil informou que o caso está sob investigação na Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari e ninguém foi preso até o momento. O corpo da mulher foi levado ao Instituto Médico-Legal (IML), da Polícia Científica, em Vitória.
A PC ainda destacou que denúncias podem ser feitas pelo Disque-Denúncia 181, no site www.disquedenuncia181.es.gov.br ou pelo WhatsApp 27 99253-8181.