Corpo de mulher é encontrado com sinais de violência em Guarapari

O corpo de uma mulher, de 46 anos, foi encontrado com sinais de violência, dentro de uma casa no bairro Fátima Cidade Jardim, em Guarapari, no Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (23). Segundo a Polícia Militar, a vítima foi achada já sem vida e com marcas de golpes de arma branca. Ela não teve o nome informado.