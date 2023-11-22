Com Joaquin Phoenix, ingressos para "Napoleão" já estão à venda

Protagonizado por Joaquin Phoenix, ganhador do Oscar de Melhor Ator em 2020, por "Coringa", o esperado "Napoleão" estreia na quinta (23) no Espírito Santo. Os bilhetes antecipados já estão disponíveis no site ingressos.com.
As sessões acontecem no Shopping de Vitória (Vitória); Shopping de Vila Velha (Vila Velha); Shopping Boulevard (Vila Velha); Shopping Praia da Costa (Vila Velha); Shopping Moxuara (Cariacica); Shopping Norte Sul (Vitória) e Shopping Mestre Álvaro (Serra).
"Napoleão", dirigido pelo premiado Ridley Scott ("O Gladiador"), é um filme de ação que detalha a ascensão e queda do imperador Napoleão Bonaparte. Toda jornada do monarca em busca de poder, suas inúmeras vitórias no campo de batalha e sua relação conturbada com Josephine (Vanessa Kirby) são os pontos principais da produção. Em tempo: o longa é cotado para receber algumas indicações ao Oscar 2024, principalmente nas categorias técnicas.
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* Leiriane Santana é aluna do 26º curso de residência em jornalismo da Rede Gazeta. Esse conteúdo foi orientado e editado pelo repórter de HZ, Gustavo Cheluje.