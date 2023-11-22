Com Joaquin Phoenix, ingressos para "Napoleão" já estão à venda

"Napoleão", dirigido pelo premiado Ridley Scott ("O Gladiador"), é um filme de ação que detalha a ascensão e queda do imperador Napoleão Bonaparte. Toda jornada do monarca em busca de poder, suas inúmeras vitórias no campo de batalha e sua relação conturbada com Josephine (Vanessa Kirby) são os pontos principais da produção. Em tempo: o longa é cotado para receber algumas indicações ao Oscar 2024, principalmente nas categorias técnicas.