Cidades do ES recebem alerta de chuvas intensas; veja lista
Publicado em 29/10/2025 às 09h59
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de chuvas intensas para 25 cidades do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (29). O aviso é válido até as 10h de quinta-feira (30). Nesses municípios, a maioria na Região Sul capixaba, pode chover até 50 mm por dia, com ventos entre 40 e 60 km/h. Veja a lista das áreas afetadas:
- Alegre
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- São José do Calçado
- Vargem Alta