Cidades do ES recebem alerta de chuvas intensas; veja lista

Publicado em 29/10/2025 às 09h59

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de chuvas intensas para 25 cidades do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (29). O aviso é válido até as 10h de quinta-feira (30). Nesses municípios, a maioria na Região Sul capixaba, pode chover até 50 mm por dia, com ventos entre 40 e 60 km/h. Veja a lista das áreas afetadas:

  1. Alegre
  2. Apiacá
  3. Atílio Vivacqua
  4. Bom Jesus do Norte
  5. Cachoeiro de Itapemirim
  6. Castelo
  7. Conceição do Castelo
  8. Divino de São Lourenço
  9. Dores do Rio Preto
  10. Guaçuí
  11. Ibatiba
  12. Ibitirama
  13. Iconha
  14. Irupi
  15. Itapemirim
  16. Iúna
  17. Jerônimo Monteiro
  18. Marataízes
  19. Mimoso do Sul
  20. Muniz Freire
  21. Muqui
  22. Presidente Kennedy
  23. Rio Novo do Sul
  24. São José do Calçado
  25. Vargem Alta
