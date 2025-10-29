Cidades do ES recebem alerta de chuvas intensas; veja lista

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de chuvas intensas para 25 cidades do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (29). O aviso é válido até as 10h de quinta-feira (30). Nesses municípios, a maioria na Região Sul capixaba, pode chover até 50 mm por dia, com ventos entre 40 e 60 km/h. Veja a lista das áreas afetadas: