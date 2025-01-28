Cidade do ES registra 14 casos de queimaduras por água-viva em três dias

O litoral de Linhares, no Norte do Espírito Santo, teve o registro de 14 casos de queimaduras causadas por água-viva entre sexta-feira (24) e domingo (26). O dado foi divulgado pela prefeitura do município.
A orientação do Corpo de Bombeiros, em casos de queimaduras por água-viva, é molhar com a água do mar ou passar vinagre em cima da área ferida. “A água-viva libera uma toxina nos tentáculos. Se você passar outra substância que não seja a água do mar ou vinagre, pode potencializar a toxina”, disse o Cabo Pesente, em entrevista à TV Gazeta.
Além desses casos, houve acionamento de guarda-vidas para realizar seis resgates e quatro auxílios para retirar pessoas da água.
*Com informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta Norte