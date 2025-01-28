Moradora do ES morre após acidente entre ônibus e trenzinho turístico no RJ

Uma mulher de 71 anos, moradora de Itarana, no Noroeste do Espírito Santo, morreu na segunda-feira (27) após ser vítima de acidente entre um ônibus e um trenzinho turístico em Penedo, região de Itatiaia, no Rio de Janeiro. A morte de Maria Elza Passamai foi confirmada pelo Instituto Médico Legal de Volta Redonda, no mesmo Estado.
Segundo apuração do g1, o acidente ocorreu na última sexta (24). A vítima ficou prensada entre um ônibus e um trenzinho turístico e foi socorrida em estado grave com uma fratura na bacia. A mulher foi levada para o Hospital de Emergência de Resende, no Rio, mas não resistiu aos ferimentos.
Familiares da vítima contaram para a reportagem de A Gazeta que Maria Elza era romeira e tinha o hábito de ir para Aparecida, em São Paulo, todos os anos. A cidade de Itatiaia fica no caminho, onde ela pretendia fazer um passeio e foi atingida pelo ônibus, quando ia entrar no trenzinho. O corpo da mulher está indo em direção a Itarana, onde deve ocorrer o sepultamento, por volta das 17h desta terça-feira (28).
Os condutores do ônibus e do trenzinho foram encaminhados para a Delegacia de Itatiaia no dia do acidente. O caso é investigado pela Polícia Civil.
*Com informações do g1