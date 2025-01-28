ES tem dois novos alertas de chuvas; saiba quais são as cidades afetadas

Alerta amarelo
O alerta amarelo é o mais brando dos três no grau de intensidade usado pelo instituto para classificação. Segundo o Inmet, 38 cidades receberam o aviso. Nelas, a previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou 50 mm/dia, e ventos intensos entre 40 e 60 km/h. Nessas áreas há risco baixo de corte de energia elétrica, de queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Confira a lista de municípios:
- Afonso Cláudio;
- Alegre;
- Alfredo Chaves;
- Anchieta;
- Apiacá;
- Atílio Vivácqua;
- Baixo Guandu;
- Bom Jesus do Norte;
- Brejetuba;
- Cachoeiro de Itapemirim;
- Castelo;
- Conceição do Castelo;
- Divino de São Lourenço;
- Domingos Martins;
- Dores do Rio Preto;
- Guaçuí;
- Guarapari;
- Ibatiba;
- Ibitirama;
- Iconha;
- Irupi;
- Itapemirim;
- Itarana;
- Iúna;
- Jerônimo Monteiro;
- Laranja da Terra;
- Marataízes;
- Marechal Floriano;
- Mimoso do Sul;
- Muniz Freire;
- Muqui;
- Piúma;
- Presidente Kennedy;
- Rio Novo do Sul;
- Santa Maria de Jetibá;
- São José do Calçado;
- Vargem Alta;
- Venda Nova do Imigrante.
Alerta laranja
O alerta laranja é o nível intermediário dos três no grau de intensidade usado pelo instituto para classificação. Segundo o Inmet, 22 cidades receberam o aviso, que começa às 10h desta terça-feira (28) e vai até 23h59. Nelas, a previsão é de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 100 mm/dia, e ventos intensos que podem chegar a 100 km/h. Nessas áreas há risco de corte de energia elétrica, de queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Confira a lista de municípios:
- Alegre;
- Apiacá;
- Atílio Vivácqua;
- Bom Jesus do Norte;
- Cachoeiro de Itapemirim;
- Castelo;
- Conceição do Castelo;
- Divino de São Lourenço;
- Dores do Rio Preto;
- Guaçuí;
- Ibatiba;
- Ibitirama;
- Irupi;
- Itapemirim;
- Iúna;
- Jerônimo Monteiro;
- Mimoso do Sul;
- Muniz Freire;
- Muqui;
- Presidente Kennedy;
- São José do Calçado;
- Vargem Alta.
Cuidados
- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e de descargas elétricas;
- Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).