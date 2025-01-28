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Previsão do tempo

ES tem dois novos alertas de chuvas; saiba quais são as cidades afetadas

Em alguns municípios há risco de ventos de até 100km/h; aviso mais intenso vale até o fim desta terça-feira (28), já o outro vai até o último dia do mês
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

28 jan 2025 às 10:39

Publicado em 28 de Janeiro de 2025 às 10:39

Cidades do ES recebem alertas amarelo e laranja de chuvas intensas
Cidades do ES recebem alertas amarelo e laranja de chuvas intensas Crédito: Inmet
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois novos alertas de chuvas intensas para cidades do Espírito Santo nesta terça-feira (28) — veja a lista abaixo. Um deles, mais brando, de nível amarelo, é válido até o último minuto de janeiro, ou seja, 23h59 do dia 31. O outro, de intensidade maior e nível laranja, tem validade até o fim desta terça.

Alerta amarelo

O alerta amarelo é o mais brando dos três no grau de intensidade usado pelo instituto para classificação. Segundo o Inmet, 38 cidades receberam o aviso. Nelas, a previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou 50 mm/dia, e ventos intensos entre 40 e 60 km/h. Nessas áreas há risco baixo de corte de energia elétrica, de queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Confira a lista de municípios:

  1. Afonso Cláudio; 
  2. Alegre; 
  3. Alfredo Chaves; 
  4. Anchieta; 
  5. Apiacá; 
  6. Atílio Vivácqua; 
  7. Baixo Guandu; 
  8. Bom Jesus do Norte; 
  9. Brejetuba; 
  10. Cachoeiro de Itapemirim; 
  11. Castelo; 
  12. Conceição do Castelo; 
  13. Divino de São Lourenço; 
  14. Domingos Martins; 
  15. Dores do Rio Preto; 
  16. Guaçuí; 
  17. Guarapari; 
  18. Ibatiba; 
  19. Ibitirama; 
  20. Iconha; 
  21. Irupi; 
  22. Itapemirim; 
  23. Itarana; 
  24. Iúna; 
  25. Jerônimo Monteiro; 
  26. Laranja da Terra; 
  27. Marataízes; 
  28. Marechal Floriano; 
  29. Mimoso do Sul; 
  30. Muniz Freire; 
  31. Muqui; 
  32. Piúma; 
  33. Presidente Kennedy; 
  34. Rio Novo do Sul; 
  35. Santa Maria de Jetibá; 
  36. São José do Calçado; 
  37. Vargem Alta; 
  38. Venda Nova do Imigrante.

Alerta laranja

O alerta laranja é o nível intermediário dos três no grau de intensidade usado pelo instituto para classificação. Segundo o Inmet, 22 cidades receberam o aviso, que começa às 10h desta terça-feira (28) e vai até 23h59. Nelas, a previsão é de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 100 mm/dia, e ventos intensos que podem chegar a 100 km/h. Nessas áreas há risco de corte de energia elétrica, de queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Confira a lista de municípios:

  1. Alegre; 
  2. Apiacá; 
  3. Atílio Vivácqua; 
  4. Bom Jesus do Norte; 
  5. Cachoeiro de Itapemirim; 
  6. Castelo; 
  7. Conceição do Castelo; 
  8. Divino de São Lourenço; 
  9. Dores do Rio Preto; 
  10. Guaçuí; 
  11. Ibatiba; 
  12. Ibitirama; 
  13. Irupi; 
  14. Itapemirim; 
  15. Iúna; 
  16. Jerônimo Monteiro;
  17. Mimoso do Sul; 
  18. Muniz Freire; 
  19. Muqui; 
  20. Presidente Kennedy; 
  21. São José do Calçado; 
  22. Vargem Alta.

Cuidados

- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e de descargas elétricas;

- Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Significado das cores dos alertas na previsão do tempo

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