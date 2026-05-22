Espírito Santo lança nova marca turística para fortalecer posicionamento do Estado no mercado nacional

O Secretaria de Estado do Turismo do Espírito Santo apresentou oficialmente a nova marca turística do Espírito Santo, em um movimento de reposicionamento estratégico que busca ampliar a competitividade do Estado no mercado nacional de turismo. A iniciativa reforça uma nova etapa da política de promoção do destino, apostando em identidade, experiência e conexão emocional como diferenciais de mercado.





Com o conceito de “lugar de encontro”, a nova marca foi desenvolvida para valorizar as múltiplas experiências que o Espírito Santo oferece — do litoral às montanhas, do turismo de aventura à gastronomia, da cultura às vivências ligadas à natureza. A proposta é posicionar o Estado como um destino capaz de unir diversidade, autenticidade e hospitalidade em uma mesma narrativa.





O lançamento acompanha uma tendência cada vez mais forte no setor turístico: destinos que investem em branding territorial para fortalecer percepção de valor, atrair visitantes e ampliar competitividade frente a outros polos nacionais. Mais do que uma identidade visual, a estratégia busca consolidar um posicionamento capaz de dialogar tanto com o turista de lazer quanto com o mercado de eventos, negócios e experiências.





A movimentação também ocorre em um momento de crescimento do turismo capixaba, impulsionado pela ampliação da malha aérea, fortalecimento do calendário de grandes eventos e avanço do setor de hospitalidade. A expectativa do governo é que a nova marca funcione como ferramenta de promoção integrada, fortalecendo a presença do Espírito Santo em campanhas, feiras, ativações e ações nacionais de divulgação turística.



