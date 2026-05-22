Espírito Santo lança nova marca turística para fortalecer posicionamento do Estado no mercado nacional

O Secretaria de Estado do Turismo do Espírito Santo apresentou oficialmente a nova marca turística do Espírito Santo, em um movimento de reposicionamento estratégico que busca ampliar a competitividade do Estado no mercado nacional de turismo. A iniciativa reforça uma nova etapa da política de promoção do destino, apostando em identidade, experiência e conexão emocional como diferenciais de mercado.
Com o conceito de “lugar de encontro”, a nova marca foi desenvolvida para valorizar as múltiplas experiências que o Espírito Santo oferece — do litoral às montanhas, do turismo de aventura à gastronomia, da cultura às vivências ligadas à natureza. A proposta é posicionar o Estado como um destino capaz de unir diversidade, autenticidade e hospitalidade em uma mesma narrativa.
O lançamento acompanha uma tendência cada vez mais forte no setor turístico: destinos que investem em branding territorial para fortalecer percepção de valor, atrair visitantes e ampliar competitividade frente a outros polos nacionais. Mais do que uma identidade visual, a estratégia busca consolidar um posicionamento capaz de dialogar tanto com o turista de lazer quanto com o mercado de eventos, negócios e experiências.
A movimentação também ocorre em um momento de crescimento do turismo capixaba, impulsionado pela ampliação da malha aérea, fortalecimento do calendário de grandes eventos e avanço do setor de hospitalidade. A expectativa do governo é que a nova marca funcione como ferramenta de promoção integrada, fortalecendo a presença do Espírito Santo em campanhas, feiras, ativações e ações nacionais de divulgação turística.
Maio Amarelo
CVC Chevrolet transforma recurso de aplicativo em alerta sobre segurança no trânsito em campanha da Prósper no Maio Amarelo
A concessionária CVC Chevrolet escolheu um dos hábitos mais comuns da era digital para lançar uma reflexão sobre segurança no trânsito no Maio Amarelo 2026. Criada pela Prósper, a campanha “Visto por último” utiliza a linguagem dos aplicativos de mensagem para alertar sobre os riscos do uso do celular ao volante.
O insight parte de uma funcionalidade conhecida por milhões de usuários — o “visto por último” — para construir uma narrativa emocional sobre distração, responsabilidade e preservação da vida. A proposta conecta comportamento digital e mobilidade urbana em uma abordagem contemporânea, aproximando o tema da realidade cotidiana do público.
O filme da campanha aposta em uma estética inspirada nas interfaces de aplicativos de conversa e em diálogos simples para mostrar como segundos de distração podem provocar consequências irreversíveis. A ação acompanha o conceito nacional do Maio Amarelo 2026, “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”, e reforça uma tendência cada vez mais presente na publicidade: campanhas de conscientização construídas a partir de códigos culturais e experiências digitais do próprio consumidor.
Segundo dados da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet), o uso do celular está entre as principais causas de acidentes fatais no país, sendo associado a cerca de 54 mil mortes por ano. Ao transformar um recurso tecnológico em símbolo de alerta, a campanha busca ampliar a conversa sobre empatia, atenção e responsabilidade no trânsito.
Um Gênio de IA
Prisma assina nova fase da campanha da LeCard
O famoso Gênio da marca agora é IA. A LeCard iniciou uma nova fase de sua campanha institucional e apresentou ao mercado a reformulação do Gênio LeCard, personagem que passa a ganhar uma versão digital em 3D desenvolvida com uso de inteligência artificial. A campanha foi criada pela Prisma Inteligência de Marketing e acompanha o novo momento de posicionamento da marca.
A mudança busca acompanhar o movimento de expansão da empresa no segmento de multibenefícios, área em que a LeCard vem ampliando soluções e investindo em tecnologia, integração e experiência do usuário. A nova comunicação também busca se aliar ao conceito “Multibenefícios para empresas geniais”, utilizado pela marca em sua estratégia institucional.
A proposta da campanha parte da ideia de valorizar empresas que apostam em soluções voltadas à gestão de benefícios e ao relacionamento com colaboradores. Atualmente, a LeCard reúne em um único cartão modalidades como alimentação, refeição, premiação e outros serviços corporativos.
Desenvolvida pela Prisma Inteligência de Marketing, a nova etapa da campanha integra um conjunto de entregas previstas para a comunicação da marca ao longo de 2026.