Temporal com granizo deixa desalojados e causa prejuízos no Norte do ES

Dez pessoas ficaram desalojadas após um temporal com granizo atingir o interior de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde de domingo (19). A localidade de Pontal do Ouro foi uma das mais afetadas, com chuva intensa e rajadas de vento que causaram prejuízos aos moradores.
Segundo a Defesa Civil de Linhares, equipes da assistência social foram acionadas para acompanhar as famílias atingidas e avaliar as necessidades imediatas, como a oferta de colchões, roupas de cama e cestas básicas. O órgão segue monitorando a situação e orienta a população a acionar os canais oficiais em caso de necessidade.
O temporal também provocou transtornos no município vizinho de Sooretama, onde houve registro de granizo. De acordo com a Defesa Civil municipal, em cerca de 10 minutos, foram registrados 44 milímetros de chuva, além de queda de árvores. A estrada do Juncado chegou a ser interditada devido à queda de uma árvore, mas foi liberada ainda durante a noite.