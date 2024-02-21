Chuva afeta rio e Cesan suspende abastecimento de água em cidades do ES

Rio Santa Maria, em Santa Leopoldina, subiu após chuva forte Crédito: Leitor | A Gazeta

Cesan suspendeu o abastecimento de água, após a chuva intensa registrada nesta madrugada provocar um aumento significativo na turbidez (lama) da água do Rio Santa Maria da Vitória, tornando-a imprópria para captação e tratamento pela companhia.

A companhia informa que esse fenômeno requer a suspensão imediata da captação até que o manancial apresente condições adequadas para o tratamento e distribuição à população. O abastecimento poderá ser afetado em Vitória, Serra, Cariacica, Fundão e Aracruz.

Enquanto a captação do Rio Santa Maria estiver suspensa, a Cesan irá complementar o abastecimento por meio de carros-pipa. A companhia orienta a população a economizar água e praticar o reúso. Técnicos estão 24 horas monitorando o sistema e tão logo o rio apresente condições adequadas, a captação de água será retomado.

A turbidez elevada, causada pela sedimentação de partículas na água, torna o processo de tratamento mais desafiador, podendo interromper o abastecimento. Mesmo após o término das chuvas, é possível que essa condição persista por algum tempo, enquanto a vazão de água no rio se normaliza.

No Rio Santa Maria da Vitória, onde normalmente o nível da água se mantém em torno de 1,30 metros, durante o período chuvoso, atingiu 4,8 metros. Além do aumento do volume, a velocidade da água também se elevou, levando consigo uma quantidade significativa de sedimentos.