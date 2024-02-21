Chuva forte aumenta nível do rio em Santa Leopoldina; veja imagens

A chuva forte que atingiu várias regiões do Espírito Santo causou um aumento do nível do Rio Santa Maria da Vitória entre a noite de terça (20) e manhã de quarta (21) no município de Santa Leopoldina, na Região Serrana. Imagens feitas por moradores da cidade mostram o rio bem próximo a algumas casas. O rio nasce em Santa Maria de Jetibá e percorre alguns municípios, como Santa Leopoldina, Serra e Vitória.

Chuva atinge o município de Santa Leopoldina

A cidade de Santa Leopoldina, onde foram feitas as imagens, não aparece na lista de municípios com maior volume de chuva registrado. O boletim da Defesa Civil Estadual informa que Fundão, cidade vizinha, registrou mais de 107mm de chuva. Outras cidades próximas, como Santa Maria de Jetibá e Santa Teresa também tiveram volume de chuva considerável em 24 horas.

Onde mais choveu no ES em 24 horas:

FUNDÃO - 107.8mm

BOM JESUS DO NORTE - 77.4mm

SÃO JOSÉ DO CALÇADO - 77.0mm

SANTA MARIA DE JETIBÁ - 75.05mm

SERRA - 63.39mm

SANTA TERESA - 57.29mm

VITÓRIA - 54.89mm

IRUPI - 51.6mm

MIMOSO DO SUL - 49.2mm

IBATIBA - 45.0mm



A reportagem de A Gazeta conversou com uma moradora da região. Olga Belardt é moradora do bairro Olaria, perto do Centro, e contou que a água do rio não invadiu casas da região e que não há moradores desalojados ou desabrigados.

Apesar de não aparecer na lista de cidades com mais chuva, alguns moradores de Santa Leopoldina chegaram a registrar de forma não oficial o volume de água que caiu em poucas horas. Uma das marcações informa 68mm de chuva na cidade durante a noite.

Previsão é de mais chuva no Espírito Santo