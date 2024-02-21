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Região Serrana

Chuva forte aumenta nível do rio em Santa Leopoldina; veja imagens

O rio nasce em Santa Maria de Jetibá e percorre alguns municípios, como Santa Leopoldina, Serra e Vitória.  Imagens feitas por moradores da cidade mostram o rio bem próximo a algumas casas

Publicado em 21 de Fevereiro de 2024 às 10:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 fev 2024 às 10:49
A chuva forte que atingiu várias regiões do Espírito Santo causou um aumento do nível do Rio Santa Maria da Vitória entre a noite de terça (20) e manhã de quarta (21) no município de Santa Leopoldina, na Região Serrana. Imagens feitas por moradores da cidade mostram o rio bem próximo a algumas casas. O rio nasce em Santa Maria de Jetibá e percorre alguns municípios, como Santa Leopoldina, Serra e Vitória.

Chuva atinge o município de Santa Leopoldina

A cidade de Santa Leopoldina, onde foram feitas as imagens, não aparece na lista de municípios com maior volume de chuva registrado. O boletim da Defesa Civil Estadual informa que Fundão, cidade vizinha, registrou mais de 107mm de chuva. Outras cidades próximas, como Santa Maria de Jetibá e Santa Teresa também tiveram volume de chuva considerável em 24 horas.
Onde mais choveu no ES em 24 horas:
  1. FUNDÃO -  107.8mm
  2. BOM JESUS DO NORTE - 77.4mm
  3. SÃO JOSÉ DO CALÇADO - 77.0mm
  4. SANTA MARIA DE JETIBÁ - 75.05mm
  5. SERRA - 63.39mm
  6. SANTA TERESA - 57.29mm
  7. VITÓRIA - 54.89mm
  8. IRUPI - 51.6mm
  9. MIMOSO DO SUL - 49.2mm
  10. IBATIBA - 45.0mm
A reportagem de A Gazeta conversou com uma moradora da região. Olga Belardt é moradora do bairro Olaria, perto do Centro, e contou que a água do rio não invadiu casas da região e que não há moradores desalojados ou desabrigados.
Apesar de não aparecer na lista de cidades com mais chuva, alguns moradores de Santa Leopoldina chegaram a registrar de forma não oficial o volume de água que caiu em poucas horas. Uma das marcações informa 68mm de chuva na cidade durante a noite.

Previsão é de mais chuva no Espírito Santo

O Climatempo informou que estão previstos mais temporais até a próxima sexta-feira (23). O instituto de meteorologia explica que as chuvas intensas estão sendo provocadas pela combinação de um cavado atmosférico, calor e umidade. Esses fatores juntos têm contribuído para a intensificação de instabilidades sobre as regiões nos últimos dias.

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