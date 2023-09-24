Cesan conclui reparo em adutora em Vitória e abastecimento é retomado

Trabalhadores atuam para consertar adutora rompida em Vitória Crédito: DIvulgação/Cesan

Segundo a companhia, no início da noite os serviços foram concluídos e o fornecimento de água foi retomado gradativamente a partir das 19h. Questionada, a companhia não havia informado a causa do rompimento até a publicação desta matéria.

A princípio, a previsão era que o problema afetasse apenas comunidades da região do rompimento, mas a empresa atualizou a lista de locais afetados, incluindo também 50 bairros e hospitais da Capital e de Vila Velha.