Cesan conclui reparo em adutora em Vitória e abastecimento é retomado

A Cesan concluiu o serviço de reparo na adutora que se rompeu na manhã deste domingo (24) no cruzamento das avenidas Leitão da Silva e Cezar Hilal, em Vitória. O trânsito precisou ser totalmente interrompido em um trecho e bairros da Capital e de Vila Velha sofreram queda no abastecimento.
Segundo a companhia, no início da noite os serviços foram concluídos e o fornecimento de água foi retomado gradativamente a partir das 19h. Questionada, a companhia não havia informado a causa do rompimento até a publicação desta matéria.
A princípio, a previsão era que o problema afetasse apenas comunidades da região do rompimento, mas a empresa atualizou a lista de locais afetados, incluindo também 50 bairros e hospitais da Capital e de Vila Velha.
Sobre a inclusão dos bairros de Vila Velha, a Cesan explicou que Vitória é abastecida por duas estações de tratamento de água, e uma delas também fornece água para o município canela-verde. Para fazer os reparos necessários na Leitão da Silva, foi preciso paralisá-la temporariamente.